Salerno, ruba un monopattino elettrico in centro: fermato dai carabinieri Il presunto responsabile è stato condotto in caserma

Si sono vissuti istanti concitati, oggi pomeriggio, in Corso Garibaldi a Salerno. I carabinieri sono stati allertati per il furto di un monopattino elettico da parte di un cittadino extracomunitario. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è impossessato del mezzo, di proprietà di una dipendente di una pizzeria. La ragazza, resasi conto dell'accaduto, ha lanciato l'allarme. Anche con l'aiuto del titolare, sono riusciti ad intercettare l'extracomunitario, avvisando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver individuato lo straniero, lo hanno fermato e condotto in caserma per le formalità di rito.