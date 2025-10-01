Bellizzi, si spaccia per perito del Tribunale e truffa anziana: arrestato 17enne

I carabinieri della Stazione di Bellizzi, lo scorso 28 settembre, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del collocamento in comunità nei confronti di un 17enne, residente nella provincia di Napoli.
L’indagato, qualificandosi quale perito del Tribunale incaricato della ricognizione di beni e valori preziosi, si introduceva fraudolentemente nell’abitazione di un’anziana e dopo averla convinta ad esporre il denaro e i gioielli, improvvisamente se ne impossessava e si dava alla fuga.
Le indagini condotte dai Carabinieri, a seguito della denuncia sporta dalla vittima, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato nonché del complice maggiorenne, pluripregiudicato per reati della stessa specie.