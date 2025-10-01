Auto precipita in un burrone a Giovi: grave un 51enne In azione i vigili del fuoco

Un'auto è precipitata in un burrone in una zona Montena di Giovi, un territorio impervio.

I dettagli

In seguito alla segnalazione arrivata dal GPS dell'automobile collegato all'assicurazione, il 118 ha inviato ai Vigili del Fuoco la posizione. Sul posto c'è la prima partenza della sede centrale delle fiamme rosse e il Drago.

Al momento è stato recuperato un uomo di 51 anni in codice rosso. A seguito di interfacciamento con il 118 il malcapitato è stato rilasciato in zona per poi essere imbarellato visitato dal medico e poi trasportato in ospedale.