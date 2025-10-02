Salerno: intervento a mano non riuscito, paziente risarcito con 20mila euro "Vittima di un errore medico qualificato come "colpa lieve""

Un risarcimento di circa 20mila euro e' stato riconosciuto dal Tribunale di Salerno in favore di un 30enne di Nocera Superiore, vittima di un errore medico qualificato come "colpa lieve", occorso durante un intervento chirurgico per una frattura scomposta alla mano, eseguito presso una azienda ospedaliera pubblica del salernitano. Il risarcimento ha incluso anche le spese affrontate per un secondo intervento che il paziente ha dovuto sostenere presso una clinica privata specializzata, al fine di eliminare le conseguenze dannose (dolore e deficit funzionale) della prima operazione "non perfettamente riuscita".

La sentenza

"L'importanza della sentenza e' duplice» dichiara l'avvocato Gerardo Belcore (Foro di Nocera Inferiore), che si e' occupato del caso assistito dalla consulenza medico-legale del professore Nicola Maria Giorgio, di AP Risarcimento & Consulenza con sedi a Napoli, Scafati (Salerno) e altre citta' italiane. "Il Tribunale di Salerno - aggiunge - ha chiarito che le strutture sanitarie rispondono anche in caso di colpa lieve dei medici, soprattutto quando si tratta di interventi routinari che non presentano particolari difficolta' tecniche.

E' stato altresi' riconosciuto il diritto del paziente a vedersi rimborsate le spese sostenute presso una struttura privata per correggere gli esiti di un intervento non perfettamente riuscito". La vicenda, che si e' conclusa nei primi mesi del 2025 con l'effettivo pagamento del risarcimento del danno al paziente solo a seguito di un'azione di esecuzione forzata, risale al 2020. Il 30enne, interessato da una frattura scomposta alla mano sinistra, si rivolge ad una azienda ospedaliera pubblica del salernitano, riportando pero' postumi permanenti a causa di un esito "non perfettamente riuscito" dell'intervento, come verra' in seguito accertato in sede giudiziaria. L'operazione, di tipo routinario, avrebbe dovuto garantire un recupero funzionale completo, ma cosi' non e' stato: per questo, si e' visto costretto a ricorrere ad un secondo intervento presso una struttura sanitaria specialistica privata dell'Emilia Romagna.