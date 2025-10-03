Assalto al Centro agroalimentare: gang armata di bastoni ha danneggiato 13 stand

Indaga la polizia, che ha acquisito le immagini di videosorveglianza

Salerno.  

Banditi scatenati ieri sera a Salerno: un gruppo di 8-10 persone, vestite di nero e col volto coperto, hanno fatto irruzione nel Centro Agroalimentare.

Armate di bastoni, hanno danneggiato 13 stand presso il mercato ortofrutticolo e portato via quello che hanno trovato. E' stato un dipendente a far scattare l'allarme: i banditi si sono dati alla fuga a piedi, sulle loro tracce la Polizia che ha acquisito anche le immagini di videosorveglianza che hanno immortalato l'assalto dei malviventi.

 

Il presidente del Centro Agroalimentare di Salerno, Nino Pecoraro - vittima di un furto qualche tempo fa - da tempo sollecita la necessità di investire maggiormente in sicurezza per tutelare gli operatori.

