Pontecagnano: si fa male in casa, donna soccorsa con una scala mobile In azione vigili del fuoco e volontari del Vopi

Nel tardo pomeriggio di ieri a Pontecagnano Faiano una donna di 61 anni è rimasta vittima di un incidente domestico nella sua abitazione di Via Alfani, riportando un problema alla colonna vertebrale.

I soccorsi

L’intervento di soccorso ha visto impegnati i volontari del Vopi e i Vigili del Fuoco. A causa delle scale strette e dell'accesso angusto al primo piano dello stabile non è stato possibile procedere con un trasporto tradizionale. È stato necessario ricorrere a una barella bariatrica e a una scala mobile per raggiungere l’appartamento e consentire il trasferimento della paziente all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.