Salerno, paura in autostrada: auto si schianta contro il guardrail La donna alla guida è stata trasportata in ospedale

Paura nella tarda mattina a Salerno per un incidente avvenuto sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa contro il guardrail. L'incidente è avvenuto a Fratte, sulla rampa che collega il raccordo Salerno-Avellino con l'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud. La donna che era alla guida della vettura è stata soccorsa dai sanitari dell'associazione "La Solidarietà" di Fisciano che l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale di Salerno. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni.