Salerno, terrore a Fuorni: piomba con l'auto in un ristorante, fermato Durante la manovra è stata anche ferita una donna

Attimi di terrore questo pomeriggio a Fuorni, nella zona orientale di Salerno. Per ragioni da verificare legate probabilmente a questioni personali, un uomo è balzato con l'auto, una Smart, all'interno del ristorante Compagnia del Concord, sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala.

Sembrerebbe che l'uomo era già intento da qualche minuto a provare ad accedere all'interno del ristorante, per cui le forze dell'ordine erano già state allertate e subito dopo l'evento i poliziotti hanno braccato l'uomo e condotto in caserma. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l'area e la vettura e verificata l'assenza di altri pericoli. Durante la manovra avventata, è stata coinvolta una donna trasportata in ospedale in barella.