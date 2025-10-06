Spaccio di droga nel comune di Agropoli: cinque persone nei guai Linguaggio criptico e consegne lampo per evitare di essere scoperti: i dettagli dell'inchiesta

I carabinieri della Compagnia di Agropoli questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, sottoponendo una persona agli arresti domiciliari, una all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e tre al divieto di dimora nel comune di Agropoli. Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver provveduto, alcuni in concorso tra loro, allo spaccio di droga nel comune di Agropoli.

Dalle indagini è emerso che l'attività di spaccio veniva effettuata: consegnando la droga su appuntamento ai clienti abituali ed utilizzando un linguaggio criptico; circoscrivendo la durata delle compravendite al minimo indispensabile in modo da ridurre il rischio di essere scoperti; adottando accortezze per eludere i controlli delle Forze dell'Ordine, in modo particolare, uno di essi utilizzando un'utenza intestata a un soggetto straniero e gli altri nascondevano lo stupefacente in luoghi dove - se ritrovato - non era riconducibile a loro; dedicandosi con costanza a smerciare la cocaina e sempre pronti a soddisfare le richieste dei clienti, a riprova del fatto che godevano di scorte apprezzabili; uno di loro stando ben attento a sfruttare canali comunicativi più sicuri e notoriamente più difficili da intercettare. L'attività ha consentito di recuperare circa 100 grammi di cocaina.