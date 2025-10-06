Piomba con l'auto in un ristorante e aggredisce titolare con una mazza chiodata Arrestato un 45enne dalla polizia, è successo a Salerno

Pochi minuti di follia nel pomeriggio di domenica, intorno alle 15.45, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di un locale che hanno immortalato, prima una discussione animata tra più persone in strada, poi un'auto che, al suono delle sirene della polizia incurante, si è lanciata contro l'ingresso del ristorante Compagnia del Concord, a Fuorni, finendo la corsa nella sala, tra i tavoli, sfondando la vetrina e ferendo lievemente alcune persone.

I dettagli

E' stato arrestato in queste ore dalla polizia, con l'accusa di tentato omicidio, il 45enne alla guida della Smart, già noto per maltrattamenti in famiglia.

L'ingresso della vettura a tutta velocità nella struttura, ha terrorizzato personale e clienti, provocando danni importanti. Alla base della violenza dissidi con il padre della sua ex compagna che lavora nella struttura.

L’arrestato aveva infatti avuto poco prima un acceso diverbio con l’ex suocero e il titolare del locale che si era frapposto tra loro, aggredendo entrambi anche con una mazza chiodata che nascondeva in macchina, poi sequestrata dalla polizia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Sezione Volanti della Questura.

Dalle immagini riprese dalla telecamere di videosorveglianza sarebbe poi stato accertato come il 45enne, nello schiantarsi contro l'ingresso del ristorante, non abbia esitato a procede, pur rendendosi conto della presenza di diverse persone sulla sua traiettoria. L'uomo è stato anche denunciato per danneggiamento, lesioni, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Si trova ora in carcere.