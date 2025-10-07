Aggredisce donna, passanti e carabinieri a Roma: nei guai 45enne salernitano Dovrà rispondere del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale

Lo scorso pomeriggio, in Piazza San Cosimato, a Roma, un uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, ha aggredito una donna e alcuni passanti. Sul posto, per fermarlo, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è scagliato anche contro i militari, che sono riusciti a bloccarlo grazie anche all’utilizzo dello spray urticante in dotazione. Si tratta di un 45enne originario della provincia di Salerno, già noto alle forze dell’ordine, arrestato in flagranza e accompagnato in caserma in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.