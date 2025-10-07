Pagano con 50 euro falsi alla sagra, denunciata coppia di salernitani E' successo agli stand gastronomici della manifestazione

Nel corso dei controlli effettuati dai Carabinieri durante la Sagra dei funghi porcini di Cusano Mutri (Benevento), i militari hanno denunciato in stato di libertà una coppia di giovani, entrambi residenti nella provincia di Salerno, per il reato di spendita di monete falsificate.

I dettagli

Sabato 4 ottobre i due hanno pagato una consumazione presso uno degli stand gastronomici della manifestazione utilizzando una banconota contraffatta da 50 euro. Il personale dello stand, insospettito dalla qualità del biglietto, ha allertato le forze dell’ordine presenti. I militari hanno proceduto all’identificazione della coppia, successivamente trovata in possesso di ulteriori banconote sospette, sottoposte a sequestro. A carico dei due giovani è scattata la denuncia in stato di libertà.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza del denaro falso e verificare eventuali responsabilità di terzi.