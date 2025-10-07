Salerno, torna la tensione: esplosi colpi di pistola ad altezza d'uomo

Torna la tensione nella zona orientale di Salerno ed in particolare nel quartiere Pastena, dove nel tardo pomeriggio è stato esploso un colpo di pistola contro la vetrina di un'attività commerciale, un noleggio auto di via Ricci.
Il proiettile - ad altezza uomo - per fortuna non ha colpito nessuno e non si sono registrati feriti, ma non per questo l'episodio appare meno grave.
Il fatto è avvenuto nella stessa zona dove, qualche settimana fa, venne ritrovata una granata sul marciapiede. Polizia al lavoro per capire se i due episodi siano collegati.
Intanto, nella zona orientale di Salerno risuona nuovamente l'allarme criminalità.