Salerno, torna la tensione: esplosi colpi di pistola ad altezza d'uomo L'episodio è avvenuto a Pastena, nella stessa zona dove venne trovata una granata: indaga la Polizia

Torna la tensione nella zona orientale di Salerno ed in particolare nel quartiere Pastena, dove nel tardo pomeriggio è stato esploso un colpo di pistola contro la vetrina di un'attività commerciale, un noleggio auto di via Ricci.

Il proiettile - ad altezza uomo - per fortuna non ha colpito nessuno e non si sono registrati feriti, ma non per questo l'episodio appare meno grave.

Il fatto è avvenuto nella stessa zona dove, qualche settimana fa, venne ritrovata una granata sul marciapiede. Polizia al lavoro per capire se i due episodi siano collegati.

Intanto, nella zona orientale di Salerno risuona nuovamente l'allarme criminalità.