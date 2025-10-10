Salerno: controlli della municipale, 8 extracomunitari vivevano in un deposito In piazza Conforti stranieri stipati in due appartamenti in condizioni igienico-sanitarie precarie

Continuano i controlli da parte della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del Comandante Rosario Battipaglia, relativi agli immobili occupati nel centro storico da cittadini extracomunitari.

Gli accertamenti



Gli accertamenti sono stati effettuati dal personale del Nucleo Antievasione Tributaria, unitamente a quello del Nucleo Ambiente – Decoro Urbano – Prevenzione Reati, diretti dal Cap. Mario Elia.



In particolare, i controlli hanno interessato Via Masuccio Salernitano, Piazza Abate Conforti e Via Fusandola. All’esito delle ispezioni sono emerse numerose irregolarità, per le quali sono state elevate contestazioni ai proprietari degli appartamenti concessi in locazione. In Via Fusandola, ben otto cittadini extracomunitari sono stati trovati alloggiati in un locale adibito a deposito. Una volta individuato il proprietario, quest’ultimo ha provveduto immediatamente a liberare la struttura.



In Piazza Abate Conforti, in due appartamenti distinti, è stata rilevata una presenza eccessiva di occupanti, che avevano sistemato letti e materassi in ogni stanza. Gli immobili si trovavano in condizioni igienico-sanitarie precarie.



In Via Masuccio Salernitano, sono stati ispezionati altri due immobili, rispettivamente al primo piano e al piano terra. Durante il sopralluogo, tutti gli occupanti presenti sono stati identificati. Anche in questo caso è stata riscontrata una densità abitativa eccessiva rispetto alla superficie degli appartamenti, con condizioni igieniche non conformi agli standard minimi.



Le ispezioni sono state effettuate con l’ausilio dei tecnici dell’ASL – Prevenzione Collettiva, i quali hanno accertato che le unità abitative versavano in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza precarie.

Sono inoltre intervenuti i tecnici comunali della Vigilanza Urbanistica, per verificare la presenza di eventuali abusi edilizi, accertando in alcuni casi la realizzazione non autorizzata di soppalchi destinati ad aumentare la capienza degli alloggi.



I controlli effettuati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura hanno rilevato che la posizione dei cittadini extracomunitari, tutti originari del Bangladesh, risultava regolare o in corso di regolarizzazione.



Ai rispettivi proprietari degli immobili ispezionati è stato contestato il mancato invio della Dichiarazione di Ospitalità alla Questura, con conseguente sanzione amministrativa pari a mille per ciascuno.