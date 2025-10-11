Inferno in autostrada per scontri tra tifosi del Catania e della Casertana Hanno invaso le carreggiate e bloccato il traffico: indagini in corso

Scontri tra tifoserie si sono verificati sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, dove si sono incrociati i sostenitori di Casertana e Catania. I primi rientravano dalla trasferta di Picerno e procedevano in direzione nord, i secondi stavano tornando da Giugliano e viaggiavano nell’altra corsia. Secondo le prime ricostruzioni, circa cento persone hanno invaso le rispettive carreggiate, iniziando un fitto lancio di pietre e fumogeni.

Disordini che hanno provocato il blocco della circolazione autostradale per diversi minuti. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, i facinorosi si erano già dileguati. Al momento non si registrano feriti né danni ai mezzi. La Questura di Salerno, con l’ausilio della Digos e delle Questure di Caserta e Catania, sta provando a ricostruire quanto accaduto, anche per appurare se si sia trattato di un incrocio casuale o di un appuntamento prestabilito tra le due tifoserie, ipotesi quest'ultima maggiormente caldeggiata dagli investigatori.