Inferno in autostrada per scontri tra tifosi del Catania e della Casertana

Hanno invaso le carreggiate e bloccato il traffico: indagini in corso

inferno in autostrada per scontri tra tifosi del catania e della casertana
San Mango Piemonte.  

Scontri tra tifoserie si sono verificati sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, dove si sono incrociati i sostenitori di Casertana e Catania. I primi rientravano dalla trasferta di Picerno e procedevano in direzione nord, i secondi stavano tornando da Giugliano e viaggiavano nell’altra corsia. Secondo le prime ricostruzioni, circa cento persone hanno invaso le rispettive carreggiate, iniziando un fitto lancio di pietre e fumogeni.

Disordini che hanno provocato il blocco della circolazione autostradale per diversi minuti. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, i facinorosi si erano già dileguati. Al momento non si registrano feriti né danni ai mezzi. La Questura di Salerno, con l’ausilio della Digos e delle Questure di Caserta e Catania, sta provando a ricostruire quanto accaduto, anche per appurare se si sia trattato di un incrocio casuale o di un appuntamento prestabilito tra le due tifoserie, ipotesi quest'ultima maggiormente caldeggiata dagli investigatori. 

