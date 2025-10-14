VIDEO. Si perde tra le montagne della Costiera: paura per una turista finlandese La 50enne è stata recuperata e salvata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno hanno effettuato un soccorso a persona dispersa, ancora una volta in Costiera Amalfitana. Nel primissimo pomeriggio una turista finlandese di circa 50 anni ha richiesto l'intervento dei caschi rossi poiché durante una passeggiata ha perso l'orientamento e si è ritrovata in una zona impervia, impossibilitata a rientrare alla base. Anche questa volta i vigili del fuoco hanno inviato sul posto la squadra del distaccamento di Maiori e richiesto immediatamente il sorvolo e il supporto del Drago. Grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, in poche decine di minuti i Vigili del Fuoco hanno individuato la malcapitata che è stata recuperata in una zona impervia, tra Cetara ed Erchie. Dopodiché gli elisoccorritori si sono calati, hanno imbragato la donna e recuperata a bordo del velivolo; a quel punto sono rientrati al porto di Cetara e, con l'ausilio del distaccamento Salerno città, l'hanno affidata alle cure dei sanitari comunque in buono stato di salute.