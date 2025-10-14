Sequestrata un'autocisterna che trasportava carburante di contrabbando Operazione della Guardia di Finanza

Nei giorni scorsi, all'esito di un'attività di servizio volta alla repressione delle frodi nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro un'autocisterna che trasportava oltre 12.000 litri totali tra gasolio e benzina di contrabbando.

In particolare, l'azione di presidio delle Fiamme Gialle di Nocera Inferiore ha permesso di intercettare il carico in entrata al casello autostradale di Castel San Giorgio per sottoporlo ad ispezione documentale. Il conducente, un cittadino italiano gravato da precedenti penali e lavoratore dipendente della società di trasporti dell'hinterland napoletano proprietaria dell'autocisterna, non era in possesso di alcun documento di accompagnamento obbligatoriamente previsto per il trasporto dei carburanti per autotrazione.

Pertanto, configuratasi l'ipotesi di contrabbando di prodotti sottoposti ad accisa, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro il mezzo di trasporto e gli oli minerali trasportati corrispondenti a 8.000 litri di gasolio per autotrazione e 4.200 litri di benzina senza piombo che, se immessi in consumo, avrebbero determinato un'evasione dell'accisa pari ad oltre 8.000 euro.

Il conducente è stato denunciato e dovrà rispondere di "sottrazione di prodotti energetici al pagamento dell'accisa" e di "circolazione irregolare di prodotti sottoposti ad accisa".

