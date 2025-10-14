Blitz dei carabinieri a Matierno: trovata una pistola, arrestato un 20enne Operazione dei carabinieri per far luce su alcuni episodi avvenuti in città

Un 20enne salernitano è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Salerno nell’ambito dei controlli effettuati all’alba nel quartiere di Matierno, a Salerno. Durante le perquisizioni effettuate dai militari - che hanno operato anche con il supporto dell’Aliquota di Pronto Intervento - è stata rinvenuta e sequestrata una pistola. Il giovane dovrà dunque rispondere del possesso illecito dell’arma e del relativo munizionamento.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno e guidata dal maggiore Antonio Corvino, rientra nell’ambito dei controlli d’iniziativa disposti dall’Arma dei carabinieri in seguito ai gravi fatti di cronaca avvenuti in città. Uno degli episodi su cui hanno posto l’accento gli investigatori è legato agli spari - 15 colpi complessivi in due giorni differenti - esplosi nel quartiere di Fratte contro l’abitazione di un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

Ma non sarebbe l’unico fatto che ha spinto i carabinieri ad effettuare i controlli a Matierno. Gli investigatori stanno, infatti, lavorando per ricostruire gli equilibri criminali venutisi a creare tra la zona di Fratte ed i rioni collinari, nel tentativo di far luce su quanto sta accadendo nella città di Salerno.