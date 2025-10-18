Ottantenne aggredito da un cinghiale mentre raccoglie le olive E' rimasto gravemente ferito

Un uomo di ottant'anni di Castellabate, in provincia di Salerno è rimasto gravemente ferito a seguito dell'aggressione di un cinghiale mentre si trovava in un uliveto insieme ai familiari per la raccolta delle olive. Secondo quanto si apprende, l'episodio si è verificato nelle campagne di Santa Maria di Castellabate.

La dinamica

L'animale avrebbe attaccato all'improvviso, cogliendo di sorpresa l'anziano ei suoi familiari. L'uomo ha riportato ferite profonde e una forte perdita di sangue.

Immediati i soccorsi da parte dei figli, che lo hanno trasportato al presidio ospedaliero di Agropoli. Dopo le prime cure, le condizioni dell'ottantenne sono apparse critiche, rendendo necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, dove è attualmente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.