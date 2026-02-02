UFFICIALE - Salernitana, arrivederci a Iervolino jr: sarà avversario granata Il calciatore saluta in prestito

La Salernitana saluta Iervolino jr. Il centrocampista lascia i granata ma resta nel girone C. Nel pomeriggio, il club campano ha chiuso l'accordo con l'Audace Cerignola per il trasferimento del mediano, protagonista in questo inizio di 2026 con la prova gagliarda di Siracusa e con la maglia da titolare con l'Atalanta Under 23. Ora l'esperienza in Puglia, con sfida da avversario già venerdì sera nell'anticipo di campionato. La Salernitana ne seguirà la crescita da vicino, con la possibilità per il mediano di avere maggiore minutaggio rispetto alle chance avute in questo primo semestre di campionato. Di seguito, la nota del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Audace Cerignola per il trasferimento del centrocampista classe 2003 Antonio Pio Iervolino. Il calciatore approda in Puglia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".