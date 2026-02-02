UFFICIALE - Salernitana, saluta Liguori: va al Foggia

Si chiude l'esperienza dopo un semestre con pochi lampi

Salerno.  

Un addio illustre. L'ultimo giorno di mercato regala sorprese. La Salernitana saluta Michael Liguori. La grande scommessa di Daniele Faggiano dice addio. Per lui trasferimento al Foggia a titolo definitivo. Una cessione a sorpresa anche alla luce della grande volontà del ds granata di volere a tutti i costi l'ex Padova dopo le critiche e la contestazione estiva. Di seguito, il comunicato ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Calcio Foggia 1920 per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe 1999 Michael Liguori. Il club ringrazia Liguori per l’impegno profuso nella prima parte di stagione a difesa dei colori granata e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro".

