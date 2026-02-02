Un addio illustre. L'ultimo giorno di mercato regala sorprese. La Salernitana saluta Michael Liguori. La grande scommessa di Daniele Faggiano dice addio. Per lui trasferimento al Foggia a titolo definitivo. Una cessione a sorpresa anche alla luce della grande volontà del ds granata di volere a tutti i costi l'ex Padova dopo le critiche e la contestazione estiva. Di seguito, il comunicato ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Calcio Foggia 1920 per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe 1999 Michael Liguori. Il club ringrazia Liguori per l’impegno profuso nella prima parte di stagione a difesa dei colori granata e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro".
UFFICIALE - Salernitana, saluta Liguori: va al Foggia
Si chiude l'esperienza dopo un semestre con pochi lampi
Salerno.