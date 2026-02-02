UFFICIALE - Salernitana, il mercato si chiude con il ritorno di Antonucci L'ultimo acquisto del club granata nel mercato di gennaio

Un ritorno last-minute. La Salernitana si affida ad Antonucci. Lo scuola Roma è l'ultimo colpo in entrata. Il club ha annunciato l'accordo con una nota ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver trovato l’accordo con lo Spezia Calcio per il trasferimento dell’attaccante Mirko Antonucci a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.

Per Antonucci si tratta di un ritorno a Salerno, dove ha già militato nella stagione 2020/21 (3 presenze in serie cadetta e 1 in Coppa Italia) culminata con la promozione in Serie A. Nella sua carriera ha disputato ben 177 gare in Serie B mettendo a segno 20 reti con le maglie di Pescara, Cittadella, Spezia, Cosenza, Cesena e Bari. In termini realizzativi, la sua migliore stagione risale all’annata 2022/23 con 11 gol in 37 partite con la casacca del Cittadella. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha esordito in Serie A, in Champions League e in Europa League, Antonucci ha vissuto anche un’esperienza in Portogallo per un’esperienza con il Vitoria Setubal (2019/20). Nella stagione attuale è sceso in campo in 14 occasioni nelle file del Bari in serie cadetta".