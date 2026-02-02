Salerno, lite tra studenti sfocia nel sangue: accoltellato al collo un 15enne Ferito anche il presunto aggressore, indagini in corso della Polizia

A Salerno una lite tra studenti minorenni è sfociata nel sangue. Il fatto è accaduto in via Corenzio Belisario, nella zona orientale della città. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora sconosciute, un 16enne ha colpito con una coltellata al collo un coetaneo. Il fatto è accaduto nei pressi di un istituto scolastico. Nella colluttazione si è ferito anche il presunto aggressore che ha riportato un taglio alla mano, probabilmente provocato dalla stessa arma utilizzata per ferire il coetaneo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Rossa e una dell'associazione "Vopi" di Pontecagnano Faiano, che hanno trasportato in ospedale i due giovani feriti. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno che sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto.

Il fatto, tra l'altro, arriva ad appena 24 ore di distanza dal ferimento di un minorenne avvenuto in Largo Abate Conforti nella notte tra sabato e domenica. Un pericoloso campanello d'allarme per la città di Salerno.