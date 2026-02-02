Salernitana, testa al Cerignola: nessuna buona notizia dall’infermeria Squadra subito in campo al C.S. Mary Rosy. Raffaele ha tre indisponibili

La delusione è tanta. I rimpianti in casa Salernitana per il pari con il Giugliano non si cancellano. Nemmeno ventiquattro ore dopo la sfida dell’Arechi, culminata con i fischi arrivati fortissimi dall’impianto di via Allende per il distacco salito a otto punti dal Benevento primo, gli uomini di Giuseppe Raffaele sono ritornati in campo per iniziare a preparare la sfida con l’Audace Cerignola, in programma venerdì sera alle ore 20:30.

Sarà l’inizio di un tour de force che potrebbe spingere Raffaele a valutazioni sulla formazione iniziale. Gli occhi sono anche proiettati a quelle che sono le notizie che arrivano dall’infermeria. Se per Cabianca e Inglese si va verso il forfait, con i dubbi sulle condizioni dell’attaccante che restano per colpa dei problemi alla schiena, resta l’incognita anche per i problemi fisici che attanagliano Anastasio. Il braccetto sinistro proverà a rientrare, con Arena che deve guardarsi le spalle da Matino.