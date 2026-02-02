Cavese, arriva un nuovo portiere: il club annuncia Sposito L'estremo difensore lascia Trapani

Un nuovo arrivo tra i pali. La Cavese annuncia l'arrivo di Alex Sposito. L'estremo difensore arriva a titolo definitivo dal Trapani, club alle prese con gli effetti dell'incertezza societaria che sta spingendo molti tesserati del club siciliano a ripartire in altri club. La Cavese ha colto l'occasione e ha assicurato un rinforzo in un reparto che ha in Boffelli il titolare designato. Ora però Prosperi avrà un altro elemento di affidabilità.

Nato a Napoli il 6 giugno 2001, cresce nel settore giovanile dell’Empoli. Oltre 100 le sue presenze tra Serie D e Serie C con le maglie di Campobasso, Taranto, Pontedera, Sangiuliano City ed Olbia. Il calciatore si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2026.