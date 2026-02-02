Cavese, arriva un nuovo attaccante: ecco Minaj

La punta arriva dal Bra

cavese arriva un nuovo attaccante ecco minaj
Cava de' Tirreni.  

Nuovo arrivo per il reparto offensivo. La Cavese mette le mani su un nuovo attaccante: il club metelliano ha chiuso l'acquisto di Elios Minaj. Il calciatore arriva a titolo definitivo dall'Associazione Calcio Bra, club impegnato nel girone A della serie C. Una prima parte di stagione da sedici presenze, due gol e tre assist. Minaj si è legato alla Cavese sino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva a favore del club metelliano. Indosserà la maglia numero 7 e sarà a disposizione del tecnico Prosperi.

Nato a Rodi in Grecia il 16 settembre 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Spal, prima di iniziare la sua carriera tra i grandi con il Brindisi nella stagione 2022/23. Ha indossato in Serie D, le maglie di Arconatese e Vogherese. Lo scorso anno è stato uno degli artefici della promozione in Lega Pro del Bra con 11 gol in 38 gare. 

Ultime Notizie