Cavese, arriva un nuovo attaccante: ecco Minaj La punta arriva dal Bra

Nuovo arrivo per il reparto offensivo. La Cavese mette le mani su un nuovo attaccante: il club metelliano ha chiuso l'acquisto di Elios Minaj. Il calciatore arriva a titolo definitivo dall'Associazione Calcio Bra, club impegnato nel girone A della serie C. Una prima parte di stagione da sedici presenze, due gol e tre assist. Minaj si è legato alla Cavese sino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva a favore del club metelliano. Indosserà la maglia numero 7 e sarà a disposizione del tecnico Prosperi.

Nato a Rodi in Grecia il 16 settembre 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Spal, prima di iniziare la sua carriera tra i grandi con il Brindisi nella stagione 2022/23. Ha indossato in Serie D, le maglie di Arconatese e Vogherese. Lo scorso anno è stato uno degli artefici della promozione in Lega Pro del Bra con 11 gol in 38 gare.