Un addio nell'aria da tempo. Ivan Varone saluta la Salernitana. Arriva la prima cessione di giornata per la squadra granata. Il club campano ha ufficializzato l'addio del mediano, da settimane fuori dal progetto tecnico di Giuseppe Raffaele. Il calciatore, dopo una lunga ricerca, ha accettato il Gubbio. Affare in prestito secco, alla luce anche del contratto in scadenza nel 2027. Di seguito il comunicato del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.S. Gubbio 1910 per il trasferimento del centrocampista classe 1992 Ivan Varone. Il calciatore approda in Umbria a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".
UFFICIALE - Salernitana, saluta Varone: nuova destinazione in serie C
