Demetrio muore nello scontro tra la sua moto e il trattore del padre Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Policastro Bussentino

Un triste destino quello del 29enne Demetrio Lettieri, morto in un tragico incidente stradale, scontrandosi con la sua moto con un mezzo agricolo, a guidarlo proprio da suo padre. Un dramma che strazia un'intera comunità, sotto choc il papà del 29enne e i familiari. Il ragazzo aveva un fratello e due sorelle, tra loro la sua gemella.

Il cordoglio

Non si danno pace nella comunità salernitana, tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia.

Intanto proseguono le indagini da parte degli uomini della polizia stradale e i carabinieri della compagnia di Sapri che hanno eseguito i rilievi sul posto e gestito la viabilità, la strada dove si è verificato lo schianto, è stata chiusa.