demetrio muore nello scontro tra la sua moto e il trattore del padre

Un triste destino quello del 29enne Demetrio Lettieri, morto in un tragico incidente stradale, scontrandosi con la sua moto con un mezzo agricolo, a guidarlo proprio da suo padre. Un dramma che strazia un'intera comunità, sotto choc il papà del 29enne e i familiari. Il ragazzo aveva un fratello e due sorelle, tra loro la sua gemella.
Il cordoglio
Non si danno pace nella comunità salernitana, tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia.
Intanto proseguono le indagini da parte degli uomini della polizia stradale e i carabinieri della compagnia di Sapri che hanno eseguito i rilievi sul posto e gestito la viabilità, la strada dove si è verificato lo schianto, è stata chiusa.