Incidenti stradali, dramma senza fine: nel Salernitano perde la vita una donna Nell'impatto erano rimaste ferite 5 persone, le sue condizioni si sono aggravate nella notte

Non ce l'ha fatta l'anziana di 85 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, era rimasta coinvolta in un incidente stradale sul rettilineo che collega San Pietro al Tanagro ad Atena Lucana, nel Vallo di Diano. La donna, originaria di Sant'Arsenio, era in una Fiat Punto guidata dal marito quando, per cause in corso di accertamento, l'auto si è scontrata frontalmente con una Peugeot con a bordo tre persone di Sala Consilina.

I cinque feriti sono stati trasportati all'ospedale "Curto" di Polla dai sanitari del 118: in un primo momento, le condizioni dell'anziana non sembravano destare particolare preoccupazione, ma si sono aggravate nel corso della notte, fino al decesso. Non sono gravi, invece, le condizioni degli altri feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina che sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico incidente.