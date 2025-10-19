Pagani, cade da un montacarichi: perde la vita 43enne Stava svolgendo dei lavori in casa, indagini in corso dei carabinieri

Un uomo di 43 anni ha perso la vita a Pagani mentre stava svolgendo dei lavori nella sua abitazione. La tragedia si è consumata in via Ugo Foscolo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe caduta da un montacarichi, battendo con violenza la testa a terra. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Il 43enne, infatti, sarebbe morto sul colpo, rendendo vano anche l’intervento dei soccorritori. L'apparecchio era montato sul balcone del primo piano, il 43enne - per cause ancora in corso di accertamento - sarebbe stato agganciato e fatto cadere nel vuoto, precipitando su di uno spiazzale in cemento.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, guidati dal comandante Gianfranco Albanese, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La salma è a disposizione della Procura di Nocera Inferiore. Nella serata di ieri il pm di turno della Procura di Nocera Inferiore, Claudia Colucci ha disposto ulteriori accertamenti da parte dello Spsal, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Asl di Salerno, che dovrà andare a fondo della vicenda per capire la tipologia di attività svolta all'interno dell'abitazione. I carabinieri, d'intesa con l'autorità giudiziaria, hanno disposto il sequestro del montacarichi.