Usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso: operazione della Dda

In corso nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza

usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso operazione della dda
Salerno.  

Nella mattinata odierna, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza,  la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un Decreto di Fermo di persona indiziata di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica – DDA -  a carico diverse persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di usura e di estorsione aggravata dal metodo mafioso. 
Operazioni ancora in corso.

Ultime Notizie