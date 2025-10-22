Usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso: operazione della Dda In corso nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza

Nella mattinata odierna, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un Decreto di Fermo di persona indiziata di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica – DDA - a carico diverse persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di usura e di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Operazioni ancora in corso.