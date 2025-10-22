Battipaglia, baby gang sorpresa con coltelli e tirapugni: due denunciati Operazione della Polizia Locale: avevano minacciato anche il papà di uno studente

Operazione della Polizia Locale di Battipaglia che ha assestato un duro colpo alla baby gang dell’Istituto Enzo Ferrari, già teatro in passato di diverse risse. Il blitz degli agenti è scattato a seguito di un episodio che ha visto protagonista il padre di uno studente extracomunitario. L’uomo era intervenuto all’uscita di scuola perché il figlio era da tempo minacciato da alcuni coetanei. L’adulto è stato accerchiato da diversi studenti.

In quel momento il personale di una pattuglia è intervenuto prontamente anche grazie all’esperienza di un sottufficiale in servizio. Un minore è stato bloccato mentre nascondeva un tirapugni. Successivamente sono state avviate le indagini che, anche attraverso alle immagini delle telecamere di sorveglianza gestite dalla stessa Polizia Locale, hanno permesso di individuare altri studenti responsabili. Si tratta di un gruppo di ragazzi che, anche in altri contesti e circostanze, sono soliti aggirarsi in strada armati di coltello.

Sono scattate così una serie di perquisizioni che hanno consentito di ritrovare un coltello e anche della sostanza stupefacente di tipo hashish per uso personale (il giovane è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura). Denunciati un minore di 16 anni e un 18enne, entrambi studenti del Ferrari. L’attività di indagine è stata coordinata e operata sul campo dal vice comandante Domenico Di Vita.

«Un plauso va al personale della Polizia Locale di Battipaglia che seppur sottodimensionata vanta interventi importanti sotto il profilo della sicurezza», ha commentato l’assessore Francesca Napoli.