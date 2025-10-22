Minaccia di morte l'ex, braccialetto elettronico per un 34enne di Battipaglia I due si erano conosciuti su TikTok

Non potrà avvicinarsi all'ex fidanzata, né potrà comunicare con lei né frequentare i luoghi abituali della ragazza, un 34enne originario di Battipaglia, in provincia di Salerno, che vive a Misano Adriatico, indagato dalla Procura di Rimini per minacce e atti persecutori. Ieri sera i carabinieri gli hanno notificato l'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip Raffaele Deflorio su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Il 34enne difeso dall'avvocato Mario Opramolla, del foro di Salerno, sarà obbligato a mantenersi ad una distanza di 800 metri dall'ex fidanzata con applicazione del braccialetto elettronico.

La denuncia

A sporgere denuncia contro il 34enne, la ragazza all'inizio di ottobre dopo la fine burrascosa della relazione durata circa sei mesi ed iniziata nel gennaio 2025, dopo una breve conoscenza sul social TikTok. Gia all'inizio della relazione, la ragazza si era allontanata dal 34enne a causa del suo comportamento aggressivo e offensivo anche nei confronti della mamma. Oltre a minacce di morte e gelosia estrema, il giovane aveva ventilato conoscenze nella criminalità organizzata, raccontato false informazioni sul suo lavoro e sul suo reddito. Quando ad inizio ottobre la giovane era stata nuovamente oggetto di aggressione, aveva chiamato i carabinieri per sporgere denuncia.