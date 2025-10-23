Battipaglia: prova e estorcere denaro e poi appicca il fuoco in una pizzeria

Il 21 ottobre scorso, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo M.L., queste le sue iniziali.
I dettagli
Per gli inquirenti l’indagato è ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e incendio doloso ai danni di una nota pizzeria di Battipaglia.
Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal GIP, l’uomo avrebbe fatto delle richieste estorsive nei confronti di un commerciante del posto e danneggiato il suo locale appiccando il fuoco.