Spari a Fuorni: fermate due persone, indaga la polizia Il conflitto tra uno scooter e un'auto

Sarebbero in stato di fermo i due salernitani coinvolti in un conflitto a fuoco avvenuto domenica sera intorno alle 21.30 nel quartiere di Fuorni, a Salerno.

I dettagli

I due, già noti alle forze dell'ordine, si sono recati ieri sera presso la Caserma Pisacane dichiarando di essere gli occupanti dell'auto coinvolta in una sparatoria e di aver reagito a un agguato, hanno anche consegnato una pistola semiautomatica.

Da una prima ricostruzione di quanto successo il conflitto sarebbe dunque avvenuto tra due persone a bordo di uno scooter e i due occupanti della vettura. I primi hanno fatto fuoco, la coppia avrebbe risposto sparando e speronando il mezzo a due ruote.

Sul posto è intervenuta la Polizia che ha rinvenuto lo scooter danneggiato e una pistola. Su quanto accaduto indaga la squadra mobile.