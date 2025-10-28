Cava, evade dai domiciliari e tenta estorsione ad un commerciante: arrestato Nuovi guai per un 35enne di Vietri sul Mare

A Cava de Tirreni, lo scorso 22 ottobre, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per evasione e deferito in stato di libertà per tentata estorsione e furto un 35enne di Vietri Sul Mare. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria, l'uomo avrebbe prima violato la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto, per poi minacciare li titolare di un esercizio commerciale tentando di estorcergli del denaro. Successivamente l'indagato, di fronte al rifiuto della vittima, avrebbe ingaggiato una colluttazione con lo stesso, sottraendogli infine li telefono cellulare. I Carabinieri, prontamente intervenuti a seguito della segnalazione, hanno rintracciato e arrestato li soggetto, che è stato posto a disposizione dell'Autorità

Giudiziaria.