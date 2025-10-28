Sarno, trovata in possesso di droga: donna arrestata dalla Polizia Nascondeva 22 involucri di hashish e 10 di cocaina

Gli agenti del commissariato di Polizia di Sarno, lo scorso 24 ottobre, hanno tratto in arresto una donna di 31 anni, originaria della provincia di Bari e da qualche tempo residente nella Piana del Sele, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è giunto al termine di una rapida e mirata attività d’indagine.

I poliziotti hanno sorpreso la donna mentre bivaccava lungo l’argine del fiume Sarno, sotto il ponte ferroviario, in compagnia di un uomo successivamente identificato come un cittadino marocchino di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale. Alla vista dei poliziotti, i due hanno tentato di darsi alla fuga in direzioni opposte. La donna è stata prontamente bloccata dagli operatori e trovata in possesso di 22 involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 230 grammi, e di 10 involucri di cocaina, per ulteriori 50 grammi circa.

Il cittadino straniero, dopo un lungo inseguimento a piedi, è stato fermato all’interno di un cantiere grazie anche alla collaborazione di alcuni operai presenti sul posto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, la donna è stata colta in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, quindi condotta presso la Casa Circondariale di Salerno e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.