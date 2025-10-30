"Halloween sicuro", i carabinieri sequestrano giocattoli e articoli fuorilegge I controlli del Nas in tre attività commerciali tra la città e la Valle dell'Irno

In occasione di “Halloween”, il Nas Carabinieri di Salerno ha intensificato i controlli nelle attività commerciali, per evitare la diffusione di maschere, costumi, lanterne, decorazioni e giocattoli potenzialmente pericolosi per la salute.

In particolare, in tre negozi ubicati tra Salerno e la Valle dell’Irno, sono stati sequestrati oltre mille articoli, esposti per la vendita e risultati privi dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento alla carenza di informazioni minime previste a garanzia degli acquirenti.

"L’assenza di etichette e certificazioni viola il Codice del Consumo (un quadro normativo a tutela dei consumatori), espone a seri rischi per la salute, in particolare per i bambini, e crea concorrenza sleale a scapito delle aziende oneste", ricordano i carabinieri del Nas di Salerno guidati dal comandante Rosario Basile.

Per i trasgressori sono scattate sanzioni per circa 6mila euro e la segnalazione alle autorità amministrative. Il valore della merce sequestrata, una volta immessa sul mercato, è pari a circa 3mila euro.