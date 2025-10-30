Pagani: scomparso il 27enne Francesco Strasso, l'appello della madre Il giovane ha lasciato a casa chiavi e cellulare

Ore di ansia a Pagani per la scomparsa di Francesco Strasso, 27 anni, residente in via Trento, ha fatto perdere le sue tracce da lunedì mattina, 27 ottobre. Il giovane avrebbe lasciato le chiavi di casa e il cellulare nell’abitazione prima di uscire e non fare più ritorno.

Il messaggio della madre

La madre Antonella Pastore ha lanciato un appello sui social chiedendo aiuto per ritrovare il figlio: “Si chiama Francesco Strasso, è alto circa 1 metro e 85, biondo, con occhi azzurri. L’ultima volta che è stato visto indossava una felpa bianca con un cuore sul petto, pantaloni grigi e scarpe bordeaux. Chiedo gentilmente, se qualcuno l’ha visto, di contattarmi. Vi prego di condividere, grazie mille”.