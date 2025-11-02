Spari in strada a Boscoreale: Pasquale muore a 18 anni, viveva a Scafati Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice di quanto accaduto

Non è bastata la corsa in ospedale per salvare la vita a Pasquale Nappo, il 18enne ucciso la scorsa notte in piazza Pace, a Boscoreale. Il giovane era nato a Pompei ma viveva a Scafati, al confine tra le province di Salerno e Napoli. Ad accompagnarlo in ospedale a Castellammare di Stabia sono stati due amici. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, il 18enne nella notte è stato colpito da uno dei 3 colpi di pistola esplosi. I militari sono al lavoro per verificare dinamica e matrice di quanto accaduto. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire l'autopsia.