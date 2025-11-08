Pasquale, ucciso a colpi di pistola in piazza: martedì i funerali Eseguita l'autopsia, la salma del 18enne è stata restituita ai familiari

Eseguita l’autopsia sul corpo di Pasquale Nappo, il 18enne residente a Scafati ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Boscoreale, nel napoletano. Il giovane è stato centrato da diversi colpi d’arma da fuoco. Per l’omicidio sono stati arrestati due giovani di 18 e 23 anni, che hanno confessato.

L’accusa nei loro confronti è di omicidio volontario premeditato, aggravato dal metodo mafioso.

L’autopsia sarà decisiva per chiarire se il giovane fosse il reale obiettivo dell’agguato o se, come è convinta la famiglia, sia stato ucciso per sbaglio. Martedì pomeriggio, nella chiesa di San Francesco di Paola a Scafati, i funerali di Nappo.