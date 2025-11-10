Incidente sul lavoro: morto l'operaio rimasto ustionato a Eboli Il 35enne era ricoverato all'ospedale Cardarelli

Non ce l'ha fatta l'operaio marocchino di 35 anni rimasto gravemente ustionato all'interno di un'azienda florovivaistica ad Eboli.

Le indagini

L'operaio era ricoverato all'ospedale “Cardarelli” di Napoli, aveva gravi ustioni sull'80% del corpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul luogo dell'incidente si sono recati anche i funzionari dell'Asl di Salerno. Sequestrata la salma, nelle prossime ore potrebbe essere effettuata l'autopsia. L'imprenditore, titolare dell'azienda, è indagato per omicidio colposo.

Il 35enne è rimasto gravemente ustionato mentre stava lavorando a causa di un ritorno di fiamme, stava bruciando alcuni materiali di scarto nell'azienda in località Prato.