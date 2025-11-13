Donna cade da una scogliera a Palinuro: è successo sulla spiaggia della Molpa

Soccorsa dalla guardia costiera e condotta in ospedale a Vallo della Lucania

Centola.  

Nella serata di ieri, personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, a seguito di richiesta di supporto pervenuta dal 118, ha effettuato il recupero di una turista infortunatasi nei pressi della spiaggia della Molpa di Palinuro, durante una attività escursionistica.

I soccorsi

La malcapitata, dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale medico, è stata poi trasportata nel porto di Palinuro a bordo del battello GC B148 della Guardia Costiera di Palinuro per consentirne il successivo trasferimento presso l’ospedale di Vallo della Lucania, risultando difficoltose le operazioni di recupero da terra.

