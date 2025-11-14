Processo Vassallo: "Le devastanti le parole della Procura scuotono lo Stato" L'udienza per l'omicidio del sindaco pescatore. I pm: "Mancanza di umanità"

“La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore prende parola nel processo che vede al centro l’omicidio di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore di Pollica, ucciso per il suo impegno civico e per la difesa della comunità. Le parole pronunciate questa mattina dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno, che ha affermato come l’inchiesta non abbia trovato omertà ma una ‘mancanza di umanità’, colpiscono profondamente. Non si tratta di un mero giudizio tecnico, ma di una denuncia morale che riguarda l’intero Stato. La nostra terra, i cittadini, la memoria di Angelo meritano rispetto, attenzione e giustizia.”

A dichiararlo è Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore: “Angelo è stato lasciato solo, prima e dopo la sua uccisione, nonostante abbia dedicato la vita alla comunità. Il Sistema Cilento ha imbrigliato anche le coscienze. Lo Stato deve dare un segnale concreto: accelerare le indagini sul traffico di droga e garantire che la giustizia arrivi senza ulteriori ritardi. Non possiamo più permettere che inerzia o silenzi calpestino la memoria di chi ha sacrificato tutto per il bene comune.”

Il vicepresidente Massimo Vassallo aggiunge: “Il Sistema Cilento è uno Stato nello Stato. La Commissione Antimafia e il Comitato costituito devono proseguire il proprio lavoro con celerità. Non c’è più tempo da perdere: la comunità, la legalità e la memoria di Angelo sono in gioco. La Fondazione Angelo Vassallo sarà presente in aula giorno dopo giorno, perché la giustizia non è un atto formale. È un dovere morale e civico verso la comunità.”