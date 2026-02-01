Salernitana-Giugliano, le probabili formazioni: Raffaele riparte dalle certezze Il tecnico granata va a caccia di un nuovo successo nel derby e riparte dall'undici col Sorrento

Il sabato di serie C ha consegnato la prima sorpresa con la caduta del Catania. Oggi tocca al Benevento. La Salernitana è spettatrice interessata, carica le batterie, si scalda per l’ennesimo derby di un campionato che rischia di segnare una svolta inattesa. Con il Giugliano, fischio d’inizio alle ore 20:30, la squadra di Giuseppe Raffaele vuole dare continuità ai due successi consecutivi con Atalanta Under 23 e Sorrento che hanno permesso non solo di restare attaccato al primato ma anche di ritrovare il sorriso, di marciare al ritmo delle squadre che precedono i granata.

Le scelte di Raffaele

In un Arechi che si appresta a superare nuovamente le diecimila unità, il tecnico granata non cambierà formazione. Le conferme arrivate con il Sorrento bastano per ripartire dallo stesso undici. Capomaggio sarà ancora leader difensivo a protezione di Donnarumma, con Berra e Arena che saranno i due braccetti. In mezzo al campo, l’arretramento dell’argentino lascia campo libero a Gyabuaa, aiutato da De Boer e Carriero. Insegue Tascone, al rientro dopo l’influenza. In attacco Lescano è il riferimento offensivo, con Ferraris in vantaggio sulla nutrita concorrenza per fare da spalla all’argentino.

Salernitana-Giugliano, le probabili formazioni:

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Carriero, Gyabuaa, De Boer, Villa; Ferraris, Lescano. Allenatore: Raffaele.

Giugliano (3-5-2): Greco; Justiniano, Caldore, Laezza; D’Avino, Zammarini, Cester, De Rosa, Marchisano; Baldé, Ogunseye. Allenatore: Di Napoli.