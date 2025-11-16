Ucciso a coltellate dopo una lite, svolta nella indagini: fermate tre persone

Svolta nelle indagini sull'omicidio di un 35enne di nazionalità marocchina, trovato senza vita in un'abitazione di via Crispi ad Eboli.
L'uomo sarebbe morto per una coltellata al torace, ricevuta al culmine di una lite. I carabinieri hanno rintracciato le tre persone che si trovavano nell'abitazione con lui al momento del delitto.
Si tratta di tre connazionali della vittima: un 28enne e un 33enne (uno clandestino, l’altro in attesa di permesso di soggiorno per motivi umanitari) e una donna di 34 anni.
Tutti e tre sono stati condotti nel carcere di Fuorni, a Salerno, in stato di fermo.