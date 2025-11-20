Eboli, blitz antidroga sulla Litoranea: nel mirino due nordafricani In azione la Polizia locale: sequestrati soldi, coltelli e cellulari

Contrasto allo spaccio, la polizia municipale di Eboli ha condotto un'importante attività nella zona di Campolongo. Nel mirino due marocchini, che risiedevano in una struttura abusiva nei pressi della litoranea.

Alle 6 di questa mattina è scattato il blitz: all'interno gli agenti hanno trovato e sequestrato 800 euro in contanti, due coltelli nascosti nei comodini e sette telefoni cellulari.

Uno dei due indagati, destinatario di un decreto di espulsione, si era nascosto sotto al letto per sfuggire alla cattura.

«Un sentito ringraziamento al comandante De Sanctis e alla nostra Polizia Municipale. Hanno messo a segno un’operazione rilevante – afferma il sindaco Mario Conte – anche perché avviene nella zona di Campolongo dove, purtroppo, la presenza di spacciatori mette a rischio sia la serenità dei residenti che lo sviluppo turistico. Un segnale preciso per la legalità e la sicurezza».