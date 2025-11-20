Reflui zootecnici nel canale che diventa di colore verde: scatta il sequestro

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali da parte dei Carabinieri Forestali di Capaccio-Paestum in collaborazione con il personale del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali dell’associazione "Accademia Kronos APS".
L’ennesimo controllo posto in essere dal personale militare, ha consentito di individuare il presunto responsabile di un illecito smaltimento di effluenti zootecnici e reflui della maturazione dell’insilato.
"A seguito del controllo presso l’azienda bufalina, i militari ed il personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Accademia Kronos, accertavano che l’imprenditore smaltiva illecitamente nelle canalette stradali i reflui provenienti dalla maturazione dell’insilato mentre gli effluenti zootecnici (pari liquide) attraverso un accurato sistema di condotte interrate e di vasche interrate, grazie alla presenza di una elettropompa sommersa, venivano illecitamente smaltiti nei vicini terreni formando delle enormi pozze", come si legge nella nota a firma dell'associazione.
I carabinieri hanno contestato l'assenza di autorizzazioni da parte dell'impianto, oltre ad una serie di illeciti urbanistici.
La quasi totalità dell'azienda è stata sequestrata e l'imprenditore denunciato per smaltimento illecito di rifiuti speciali
"Si ringrazia l’Arma dei Carabinieri Forestale per il costante impegno nelle molteplici attività di contrasto del traffico ed illecito smaltimento di rifiuti ed a tutela dell’ambiente", si legge nella nota dell'associazione "Accademia Kronos"