Salerno, l'Arma dei carabinieri ha celebrato la Virgo Fidelis Al Santuario Maria Santissima del Carmine la cerimonia con l'arcivescovo Bellandi

I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno celebrato ieri pomeriggio la Virgo Fidelis, patrona della Benemerita, commemorato l'84esimo anniversario della battaglia di "Culqualber" nonché la Giornata dell'orfano. Per l'occasione, presso il Santuario Maria Santissima del Carmine, l'arcivescovo metropolita di Salerno - Campagna - Acerno, Andrea Bellandi, il cappellano militare del Comando Legione Carabinieri Campania, don Carlo Lamelza, e il rettore del santuario don Biagio Napoletano, hanno concelebrato la Santa Messa commemorativa. Alla celebrazione, insieme al comandante provinciale, Filippo Melchiorre, hanno presenziato le principali autorità civili e militari della provincia di Salerno: il prefetto, Francesco Esposito, il questore, Giancarlo Conticchio, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Luigi Carbone, i sindaci del territorio con i rispettivi gonfaloni.

"La Virgo Fidelis è per noi il simbolo della Fidelitas, la fedeltà intesa nel senso più alto e profondo del termine. È la fedeltà al giuramento prestato, alla Bandiera e alla Repubblica italiana. Ma è anche la fedeltà alla nostra gente, ai cittadini che ogni giorno serviamo", ha detto il comandante Filippo Melchiorre nel corso del suo discorso, sottolineando che l'impegno dei carabinieri "è mantenere vivo questo legame di fiducia, giorno dopo giorno, pattuglia dopo pattuglia".

Melchiorre ha, inoltre, ribadito che dietro la celebrazione della Virgo Fidelis c'è un triplice impegno per i carabinieri: "Essere fedeli, essere coraggiosi ed essere umani". "Esorto, dunque, a portare sempre con noi, nel cuore, i valori della Virgo Fidelis: l'onestà nel servizio, la disciplina nell'azione e la ferma determinazione nel proteggere la legalità", ha aggiunto. Alla cerimonia hanno preso parte anche i Carabinieri "Vittime del dovere" e i familiari dei deceduti, le vedove e gli orfani assistiti dall'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri, una rappresentanza dell'Arma in congedo e dell'associazione nazionale Forestali, i delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale militare.

La celebrazione liturgica è stata solennizzata dalla corale polifonica della parrocchia, musicalmente accompagnata dalle note di pianoforte e di violini della famiglia Gibboni.