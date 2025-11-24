Mercato San Severino, uomo trovato morto in un casolare Indagini in corso dei carabinieri

Un giovane è stato trovato senza vita in un casolare di Mercato San Severino, nella frazione di San Vincenzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino. Si attende l'arrivo del medico legale per ulteriori accertamenti e per provare a capire le cause del decesso. Sul posto anche i volontari dell'associazione "La Solidarietà" di Fisciano che, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che appurare il decesso dell'uomo.

A lanciare l'allarme, intorno alle 11, sono stati i proprietari del casolare che hanno rinvenuto il corpo del giovane, riverso a terra. Secondo le prime informazioni raccolte potrebbe essere caduto nel vuoto. Ma si attendono ulteriori accertamenti da parte degli investigatori per provare a capire dinamica e movente di quanto accaduto.